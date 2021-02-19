Москва, , 09:41 — REGNUM Закупленное десять лет назад оборудование для медицинских учреждений Москвы устарело и не позволяет качественно лечить людей. Об этом 19 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал в личном блоге о планах обновления медоборудования в столичных клиниках. Так, по словам мэра, «тяжёлое» оборудование лучевой диагностики приходится менять приблизительно раз в восемь-десять лет.

«Томографы и УЗИ устаревают примерно так же быстро, как ноутбуки и смартфоны. И то, что было лучшим решением в 2011 году, сегодня уже не позволяет по-настоящему качественно лечить людей», — написал Собянин.

Он пояснил, что в последнюю комплектацию МРТ входит расширенный кардиопакет. Он позволяет оценивать состояние сердца и сосудов. Появились возможности делать чёткие изображения в случаях, когда пациентам сложно задерживать дыхание.