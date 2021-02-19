Самара, 19 февраля 2021, 09:43 — REGNUM Около 18 тысяч детских футболок и пижам с изображениями героев известных мультфильмов задержали сотрудники таможни в Самаре. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Сообщается, что задержанный грузовик с товарами легкой промышленности направлялся из Казахстана в Москву.
Правообладатели визуальных образов и товарных знаков сообщили, что отправителю и получателю не было предоставлено право использовать защищенные авторские изображения.
В связи с этим, в действиях предприятия-отправителя усматриваются признаки незаконного использование чужого товарного знака.
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