Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге ожидается снегопад, который будет идти в рабочую субботу, 20 февраля, и все три дня выходных, но больше всего снега выпадет 23 февраля. При этом за окном будет умеренно морозно. Об этом 19 февраля сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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По прогнозу на 19 февраля, погодную ситуацию в Северной столице определит тёплый атмосферный фронт. Медленно приближаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег. Температура воздуха −9… −11°, по Ленинградской области −8… −13°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.

Однако к длинным выходным дням к Петербургу подойдет мощный североатлантический циклон, который движется с северо-запада. Он проведёт «первую репетицию» снегопадов уже в субботу, 20 февраля. Далее осадки будут постепенно усиливаться и в воскресенье и понедельник станут умеренными. Снежный пик придется на праздничный день 23 февраля.

«В этот день центр циклона выйдет на акваторию Финского залива, снег временами будет сильным, с порывистым ветром и метелями. За эти четыре дня в Северной столице может выпасть от 25 до 35 мм осадков при месячной норме в 31 мм! Ну, а высота снежного покрова превысит максимум нынешней зимы и с сегодняшних 22−23 см увеличится до 35−45 см», — отметил специалист.

Преобладающая дневная температура воздуха в эти дни −6… −11 градусов, за исключением воскресенья 21 февраля, когда будет на 2−3 градуса теплее.

«Последний раз такие сугробы в Северной столице были два года назад, в феврале 2019 года, — отметил Леус. — Прекращение снега ожидается днем в среду, 24 февраля, но это не весь снег, что приготовил февраль для Санкт-Петербурга».

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