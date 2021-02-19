Якутск, , 09:15 — REGNUM В Якутии вакцинация от COVID-19 проводится уже в 44 больницах, в которых развернуто 156 пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В республику поступило 49 712 доз вакцины. Первую прививку сделали — 31 055 человек, в том числе за сутки — 2006. Вторую вакцинацию прошли уже 14 324 человека (+2286 за сутки).

Созданы 110 мобильных бригад, которые активно вакцинируют постояльцев и сотрудников интернатов, а также выезжают на предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 19 февраля 31 051 человек вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V», полный курс прошли уже 5 016 жителей.