Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 118 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 121 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 81 год и женщины в возрасте 65 лет, 66 лет, 71 год, 72 года, 73 года. Всего в регионе умерли 1368 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 19 пациентов».Всего по данным на утро сегодня, 19 февраля, в регионе выявлено 34 676 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1942 детей; 32 226 пациентов выздоровели (+81 за сутки).