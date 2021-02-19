Вашингтон, 19 февраля 2021, 09:06 — REGNUM В Соединённых Штатах раскрыта мошенническая схема подготовки и подачи ложных заявлений о предоставлении убежища, аффидевитов и других документов в миграционные органы страны. Главными фигурантами расследования являются три юриста, которые, по данным следствия, обучали иммигрантов из стран СНГ и России лгать под присягой ради получения убежища в США. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.
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В настоящее время дело передано судье окружного суда США. Накануне, 18 февраля, все трое обвиняемых были взяты под стражу.
Уточняется, что обвинения были предъявлены по итогам расследования двух фирм по помощи в иммиграции в Нью-Йорке Dzhamgarova Firm и Russian America, которые помогали своим клиентам, в основном иностранцам из России и стран СНГ, получать визы, запрашивать прошения на предоставление убежища и гражданства.
Всего по делу проходят десять подозреваемых. Кроме трёх юристов, отдельные обвинения в сговоре против США и сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища предъявлены ещё шестерым фигурантам.