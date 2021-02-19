Оренбург, 19 февраля 2021, 09:09 — REGNUM Правительство Оренбургской области разместило в соцсетях агитационные плакаты в советском стиле с призывом к вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Если бы коронавирус пришёл к нам в советские время, думаем, плакаты, призывающие на прививки, выглядели бы так», — оставили запись к плакатам.
Комментаторы в своих мнениях разделились. Одни выступили в критикой картинок и вакцинации. Другие считают, что прививка необходима и одобряют креативный подход к ее пропаганде.
По данным минздрава региона, на 17 февраля от коронавируса привито 36 876 оренбуржцев. Все пациенты чувствуют себя хорошо, побочные эффекты минимальны.
Напомним, массовая вакцинация началась с середины января 2021 года. Записаться на прививку от новой коронавирусной инфекции можно по номеру телефона 122 и через портал госуслуг. Процедура проводится бесплатно.