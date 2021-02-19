Ижевск, , 09:03 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

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Умер мужчина в возрасте 79 лет. Течение заболевания у погибшего сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 359 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 18 февраля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 578 человек, из которых трое умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 февраля в регионе выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 92 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 473 случаев.

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