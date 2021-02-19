Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В Екатеринбурге пройдёт реконструкция конструктивистского Дома контор. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Мэрия города объявила конкурс для поиска подрядчика. Тот должен организовать историко-культурную экспертизу и разработать проектно-сметную документацию. За работы готовы отдать до 856 797 рублей.

Дом контор — объект культурного наследия, построенный в начале 1930-х годов. Здание выполнено в конструктивистском стиле. Там размещались магазины, банк и другие организации — как и сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге частично демонтировали конструктивистское здание ПРОМЭКТа.

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