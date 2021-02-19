Саратов, , 09:14 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 19 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 640 человек, за сутки инфицированы 220 жителей. Накануне заболели 223 человека. Выздоровели с начала пандемии 42 642 пациента, или 89,5%, за сутки — 249 человек. Всего скончались 615 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

В Саратове выявили 96 новых заболевших, в Энгельсском районе — 22, 19 — в Балаковском, 11 — в Вольском, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан старше 60 лет — 97 пациентов, 44 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, по 27 человек — в возрастных группах от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет, 12 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили также у 12 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1164 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,3 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, с начала пандемии от COVID-19 скончались 36 медработников в Саратовской области. Всего коронавирусом переболели 3,4 тыс. медиков.

Читайте также: Десятки медиков скончались от COVID-19 в Саратовской области