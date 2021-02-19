Ижевск, , 09:00 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 19 февраля выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 92 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 473 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — пять детей в возрасте до 14 лет и 26 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 93 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 24 093 человека. 359 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 3021 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля прививку от коронавируса сделали 19 183 жителя Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. От общего числа привитых 3936 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

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