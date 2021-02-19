Барнаул, , 08:52 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 150 новых носителей коронавируса, по итогам 2020 года увеличилось смертность и снизилась рождаемость. По данным территориального управления статистики, всего за январь — декабрь прошлого года в крае родились 19 976 человек (что на 1142 человека меньше, чем за январь — декабрь 2019 г.), а умерли 37 838 (что на 5054 человек больше, чем за соответствующий период 2019 года).

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Естественная убыль населения увеличилась с 11 666 человек (в 2019 году) до 17 862 человек (в 2020 году).

Количество браков уменьшилась на 1918 и составило 11 588. Разводов стало меньше на 107 (в 2020 году разводились 10 031 раз).

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 19 февраля общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2222 человек, причём десять из них добавили в сводку за последние сутки.

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