Уфа, 19 февраля 2021, 08:50 — REGNUM Спасатели в Башкирии оказали помощь замерзающему на автодороге водителю, у которого в машине закончился бензин. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что ночью 19 февраля спасатели Уфимского района получили информацию о том, что в их помощи нуждается водитель грузовика ГАЗель, транспортное средство которого встало на автотрассе Уфа — Белорецк рядом д. Дубки.
Спасатели выяснили, что в грузовике у водителя из Самары закончился бензин. На трассе водителю не удалось привлечь внимание к этой проблеме. Тогда он решил попросить помощь у спасателей.
Сотрудники спасательного ведомства согрели замерзшего водителя и помогли доехать до ближайшей автозаправочной станции.
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