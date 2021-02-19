Уфа, , 08:50 — REGNUM Спасатели в Башкирии оказали помощь замерзающему на автодороге водителю, у которого в машине закончился бензин. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью 19 февраля спасатели Уфимского района получили информацию о том, что в их помощи нуждается водитель грузовика ГАЗель, транспортное средство которого встало на автотрассе Уфа — Белорецк рядом д. Дубки.

Спасатели выяснили, что в грузовике у водителя из Самары закончился бензин. На трассе водителю не удалось привлечь внимание к этой проблеме. Тогда он решил попросить помощь у спасателей.

Сотрудники спасательного ведомства согрели замерзшего водителя и помогли доехать до ближайшей автозаправочной станции.

«И только после того, как спасатели убедились, что водитель смог завести свою машину, они пожелали ему хорошей дороги и отправились обратно к себе в отряд», — сообщает пресс-служба ведомства.

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