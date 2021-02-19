Москва, , 08:42 — REGNUM Большинство жителей России уверены, что получить самую высокую заработную плату в определённых сферах труда можно в Москве. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом Работа.ру.

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Москву в качестве города в самыми солидными зарплатами по специальности назвали 86% опрошенных. 29% считают таким городом Санкт-Петербург, по 7% — Новосибирск и Екатеринбург, по 6% — Казань и Сочи.

По данным исследования, Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям в сфере IT. Так, специалисты в этой области претендуют на зарплату 126 тыс. рублей в среднем в Москве, 122 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, 116 тыс. рублей в Казани и 115 тыс. рублей в Нижнем Новгороде.

Также российская столица лидирует и по зарплатным ожиданиям в области медицины, в области маркетинга, PR и СМИ. Так, специалисты сферы маркетинга и СМИ рассчитывают получать в среднем 123 тыс. рублей в Москве, 115 тыс. рублей в Краснодаре, 100 тыс. рублей в Казани, 79 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

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Добавим, что Новосибирск стал лидером в области ожиданий от банковской, финансовой и инвестиционной сферах, пишет РБК. В сфере ресторанов и кафе на первом месте оказался Сочи. Средние зарплатные ожидания там составляют 68 тыс. рублей.

В опросе, который проводился во всей федеральных округах России, участие более 4 тыс. респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские граждане назвали желаемый размер заработной платы. Так, в 2021 году они хотели бы получать зарплаты на уровне 158 тысяч рублей, при этом ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот уровень даже превышают —175 тысяч рублей и 164 тысячи рублей в месяц соответственно.

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