Пенза, , 08:54 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 19 февраля достигло 424 человек. За сутки скончались еще трое больных. Ежедневно с 16 февраля фиксируется по три летальных случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — одна женщина и двое мужчин в возрасте 37, 65 и 89 лет. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на безвозмездной основе поступили 34 тыс. упаковок «Арбидола» и «Генферона Лайт». Первый препарат будут использовать для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции у медиков, а второй — для лечения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у детей.

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