Сеул, , 08:40 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у представителя морской пехоты и двух представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в армии Южной Кореи увеличилось до 566. Из них 554 вылечены. Выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 561 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 86 128.

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