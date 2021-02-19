Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Американские дипломаты, работающие в других странах, вынуждены просить вакцину от коронавируса у руководства этих стран. Такая же ситуация сложилась в России, сообщает 18 февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы.

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Госдепартамент США не смог пообещать дипломатам доставку доз американской вакцины в ближайшем будущем, поэтому некоторые из них обратились к российским властям за вакциной «Спутник V», рассказали изданию неназванные должностные лица.

По меньшей мере в 13 странах власти предложили вакцинировать американских дипломатов за счёт своих запасов препаратов Pfizer и Moderna. Такие же предложения от ещё восьми стран Госдеп рассматривает в настоящее время.

«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», — отметил американский дипломат, работающий на Ближнем Востоке.

Отмечается также, что ранее внешнеполитическое ведомство запросило у минздрава США 315 тыс. доз вакцин, но получило только 23% из них. Дипломаты в связи с этим стали опасаться, что ведомство в первую очередь обеспечивает вакцинами сотрудников в Вашингтоне и Нью-Йорке, тогда как для других стран реального плана распределения нет.

В руководстве Госдепа ранее признали «путаницу вокруг распределения» вакцин, однако отрицают предположения о неравномерном обеспечении сотрудников препаратами.