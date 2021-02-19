Хабаровск, , 08:52 — REGNUM За минувшие сутки число носителей коронавируса в Хабаровском крае увеличилось на 121 человека (127 днём ранее), выздоровели 175 человек, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Хабаровске выявили 43 инфицированных SARS-CoV-2, в Комсомольске-на-Амуре — 29, в Совгаванском и Амурском районах по 10 случаев заражения коронавирусом. В остальных районах — единичные случаи.

Всего в Хабаровском крае для лечения ковидных пациентов развернуто 1184 койки, из них свободны — 392. На лечении находятся 20 пациентов в тяжёлом состоянии (десять накануне), 11 — на аппаратах ИВЛ.

Всего получают лечение 3168 человек.

На 19 февраля с начала пандемии зарегистрировано 47 997 носителей SARS-CoV-2, излечились 44 554 человека, скончались 275 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 февраля в Приморье зарегистрировано с начала эпидемии коронавируса 39 474 (+112 за сутки, на два человека меньше, чем накануне) носителя SARS-CoV-2, выздоровел 32 821 человек (+304 за сутки). Скончались 607 пациентов.