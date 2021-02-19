Казань, , 08:52 — REGNUM В 2020 году в Татарии в систему «Народный контроль» поступило около 76,5 тыс. обращений, почти 78% из них решили положительно. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

По ее словам, созданный проектный офис центра управления регионом позволяет анализировать, обобщать и направлять для последующего оперативного решения все обращения, поступившие через электронные каналы, в том числе ГИС Народный контроль и систему инцидент-менеджмент.

В большинстве случаев жители республики жаловались на плохое состояние дорог. По этому направлению решено более 9,5 тыс. обращений, поступивших в систему «Народный контроль». Поступило также много жалоб на высокие коммунальные тарифы и низкое качество жилищно-коммунальных услуг, отметила Сабурская.

ИА REGNUM напоминает, новый проектный офис «Центр управления регионом» появился в Татарии летом 2020 года. Он был организован на базе информационной системы «Народный контроль» с использованием цифровой платформы обратной связи. Система «Народный контроль» работает в Татарии с 2012 года. За время ее существования в ней было опубликовано более 290 тыс. заявок, из них свыше половины решены положительно.

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