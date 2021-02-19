Буэнос-Айрес, , 08:15 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено почти 7,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 7671 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 046 795.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 242 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 50 857.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 6064 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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