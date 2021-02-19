Горно-Алтайск, , 08:10 — REGNUM На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра, погода испортится к вечеру 19 февраля.

Ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, метели. Ветер усилится до 25 метров в секунду, а по высокогорью — до 35 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

В связи с этим спасатели прогнозируют различные происшествия, связанные с обрывами линии электропередач, авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций и так далее. Жителям рекомендовано переждать непогоду в капитальном строении.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — отметили в управлении.