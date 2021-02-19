Посёлок Новосергиевка, Оренбургская область, , 08:09 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области 86-летней вдове фронтовика пришлось арендовать жилье, поскольку в улучшении жилищных условий женщина получила от чиновников отказ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По факту нарушения прав пожилой оренбурженки проведена прокурорская проверка. Выяснилось, что вдова ветерана Великой Отечественной войны с января 2020 года состояла на муниципальном жилищном учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако реализовать свое право на получение комфортабельного жилого помещения не могла по причине допущенных недостатков при формировании ее учетного дела.

«Местные чиновники затянули сроки формирования учетного дела. Кроме того, в минсоцразвития региона был отправлен неполный пакет документов», — отметила старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева. В результате министерство отказало пенсионерке в предоставлении социальной выплаты. Пожилая сельчанка вынуждена проживать в съемном жилье, затрачивая на это значительную часть своей пенсии.

В адрес главы Новосергиевского поссовета прокурор внес представление. По итогам его рассмотрения вдове фронтовика вручено свидетельство на получение за счет средств федерального бюджета единовременной денежной выплаты на приобретение жилья на сумму более 1,2 млн рублей. Прокурор района поставил на личный контроль вопрос фактического приобретения жилого помещения.