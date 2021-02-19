Москва, , 08:09 — REGNUM С столице с 19 февраля открыт приём заявок на второй сезон туристического конкурса «Покажи Москву!». Состязание организовал Комитет по туризму, сообщается на портале мэра столицы.

Всем желающим принять в конкурсе москвичам предлагается рассказать о любимых местах своего района и составить авторский туристический маршрут по нему.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 9 марта. По итогам конкурса определят 17 победителей. Финалисты получат дипломы от Мостуризма, а победители — призы, подготовленные проектом «Активный гражданин».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году количество посетивших Москву туристов, по сравнению с предыдущим годом, сократилось почти в два раза.

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