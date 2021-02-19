Новосибирск, , 08:08 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) продолжает устранять дефекты, которые выявили в Новосибирске в период сильных холодов. Об этом ИА REGNUM сообщили в самой компании.

«Сегодня с 6:00 ведём ремонтные работы в центре, на теплотрассе по улице Советской. В зоне отключения тепла и горячего водоснабжения — 53 жилых домов на улицах Гоголя, Державина, Достоевского, Ермака, Красный проспект, Крылова, Лермонтова, Некрасова, Советская, Фрунзе, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, а также пять образовательных учреждений и 20 общественных зданий», — уточнили в СГК. Отмечается, что ремонтная бригада устраняет повреждение на магистральном трубопроводе и меняет компенсаторы. Завершить работы планируется к 22:00 (время местное).