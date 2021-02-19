Владивосток, , 08:13 — REGNUM В Приморье на 19 февраля 31 051 человек вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V», полный курс прошли уже 5 016 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Приморье необходимо продолжать соблюдение всех ограничительных требований Роспотребнадзора. Улучшение эпидобстановки во многом будет зависеть от формирования коллективного иммунитета. Поэтому так важно продолжать прививочную кампанию. Вакцина в регион поступает партиями», — пояснила министр регионального здравоохранения Анастасия Худченко.

Вакцинация проводится в 48 пунктах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 февраля в крае зарегистрировано с начала эпидемии коронавируса 39 474 (+112 за сутки, на два человека меньше, чем накануне) носителя SARS-CoV-2, выздоровел 32 821 человек (+304 за сутки). Скончались 607 пациентов.