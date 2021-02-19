Лиссабон, , 07:56 — REGNUM Правительство Португалии разрешило нанимать на работу медсестер из других государств для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, заявила португальский министр государственного управления Мариана Виера да Сильва в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, власти Португалии пошли на этот шаг из-за нехватки медицинских кадров на фоне роста числа госпитализированных пациентов с COVID-19. Виера да Сильва подчеркнула, что решение принималось в срочном порядке из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

По последним данным, в Португалии с начала пандемии выявили 792 829 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 15 754 человека.