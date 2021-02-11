В Якутии полностью вакцинировались от COVID-19 более 14 тыс. человек
В Якутии вакцинация от COVID-19 проводится уже в 44 больницах, в которых развернуто 156 пунктов.
В Саратовской области выявили 220 новых носителей коронавируса
В Саратовской области по состоянию на 19 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 640 человек, за сутки инфицированы 220 жителей. Накануне заболели 223 человека. Выздоровели с начала пандемии 42 642 пациента или 89,5%, за сутки — 249 человек. Всего скончались 615 жителей. В лабораториях за все время проведено более 1 164 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,3 тыс. тестов.
В Хакасии общепиту и ночным клубам разрешили работать круглосуточно
Послабления для учреждений общепита и спортивных организаций введены в Хакасии, сообщили в республиканском правительстве.
В Удмуртии вакцинацию от коронавируса прошли больше 20,5 тыс. человек
По состоянию на 19 февраля прививку от коронавируса сделали 20 550 жителей Удмуртии. От общего числа привитых 4376 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.
В Восточном военном округе от COVID-19 привили более 35 тыс. военнослужащих
В Восточном военном округе (ВВО) Вооружённых Сил (ВС) России от коронавирусной инфекции за период с декабря 2020 года было вакцинировано препаратом «Спутник-V» более 35 000 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
На Алтае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 16 064.
В Удмуртии провели больше 861 тыс. тестов на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 19 февраля провели 861 541 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1902 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2180 исследований.
В Новосибирской области третий день снижается прирост ковид-пациентов
В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 118 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 121 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
За сутки от COVID-19 скончался один житель Удмуртии
За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 359 человек.
В Карачаево-Черкесию поступило еще более тысячи доз вакцины «Спутник V»
В Карачаево-Черкесии пополнились запасы вакцины от коронавируса. На днях в регион поступило еще 1100 доз вакцины «Спутник V», сообщили 19 февраля в пресс-службе минздрава субъекта, уточнив, что после маркировки вакцина будет распределена по пунктам вакцинации.
В Удмуртии подтвердили ещё 94 случая заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 19 февраля выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 92 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 473 случаев.
В Пензенской области от COVID-19 вновь скончались три человека
В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 19 февраля достигло 424 человек. За сутки скончались еще трое больных — одна женщина и двое мужчин в возрасте 37, 65 и 89 лет.
В Хабаровском крае за сутки увеличилось число тяжёлых пациентов с COVID-19
За минувшие сутки число носителей коронавируса в Хабаровском крае увеличилось на 121 человека (127 днём ранее), выздоровели 175 человек, два пациента скончались.
В Алтайском крае существенно увеличилась смертность
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 150 новых носителей коронавируса, по итогам 2020 года увеличилось смертность и снизилась рождаемость. По данным территориального управления статистики, всего за январь-декабрь прошлого года в крае родились 19 976 человек (что на 1142 человек меньше, чем за январь-декабрь 2019 г.), а умерли 37 838 (что на 5054 человек больше, чем за соответствующий период 2019 года).
Естественная убыль населения увеличилась с 11 666 человек (в 2019 году) до 17 862 человек (в 2020 году).
Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё четыре человека
В Хакасии скончались ещё четыре пациента с коронавирусом — три женщины (75, 89 и 90 лет) и 75-летний мужчина.
В Приморье полностью вакцинировались от COVID-19 уже более 5 тыс. человек
В Приморье на 19 февраля 31 051 человек вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V», полный курс прошли уже 5 016 жителей.
В Якутии выявили коронавирусные нарушения в аэропорту Нерюнгри
Нерюнгринская транспортная прокуратура Якутия приняла меры к устранению нарушений прав авиапассажиров в аэропорту Нерюнгри. В ходе проверки установлено, что температура воздуха в залах ожидания и вылета аэровокзала составляла от 11,3 до 13,3 градусов при норме не менее 20 градусов. Кроме того, выявлены нарушения санитарных правил при проведении обеззараживающих мероприятий.