Оренбург, , 07:49 — REGNUM В Оренбурге прокуратура организовала проверку по факту массового заболевания детей после приема пищи в школьной столовой, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

«В рамках проверки предстоит дать оценку условиям, которые могли способствовать появлению у учащихся признаков недомогания и различных симптомов, потенциально свидетельствующих о заболевании. Прокуратура проанализирует исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке, соблюдение всех необходимых нормативов работниками столовой, педагогическим коллективом и учащимися», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

К проверочным мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора, муниципального управления образования.

Напомним, 18 февраля несколько учеников гимназии № 1 Оренбурга почувствовали недомогание после школьного обеда. Детям потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, у гимназистов выявлен норовирус.

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