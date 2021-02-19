Владивосток, , 07:48 — REGNUM В Приморье снижается количество летальных случаев от COVID-19 — за минувшие сутки зарегистрировано две смерти, неделей ранее было по 5−6 умерших ежедневно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 19 февраля в крае зарегистрировано с начала эпидемии коронавируса 39 474 (+112 за сутки, на два человека меньше, чем накануне) носителя SARS-CoV-2, выздоровел 32 821 человек (+304 за сутки). Скончались 607 пациентов.

Тестов проведено 829 628.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО за последние 24 часа от COVID-19 скончался ещё один пациент (сутками ранее — двое). За весь период пандемии в области умерли 118 носителей коронавируса.