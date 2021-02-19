Кемерово, , 07:42 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 19 февраля, за прошедшие сутки было выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 70 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 16, Междуреченск — 13, Новокузнецк — 13, Мыски — шесть, Белово — три, Осинники — три, Анжеро-Судженск — два, Березовский — один, Калтан — один, Киселевск — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Беловский МР — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Топкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 89 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 31 103 случая заражения коронавирусом, 30 032 человека выздоровели, 551 пациент скончался.