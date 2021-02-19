Якутск, , 07:45 — REGNUM В Якутии передали медорганизациям десять новых автомобилей скорой помощи «УАЗ Патриот», которые поступили в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Их распределили по больницам северных и арктических районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Новые автомобили получили больницы Эвено-Бытантайского, Усть-Майского, Аллаиховского, Нижнеколымского, Булунского, Верхоянского, Верхнеколымского, Олекминского и Момского районов Якутии.

Машины полностью адаптированы для работы в северных условиях.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения республика в течение пяти лет получит около 200 машин.

Также районы получат оборудование для телемедицинских консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в сёлах Приморья по программе модернизации первичного звена в 2021—2022 годах построят восемь ФАПов и шесть врачебных амбулаторий. Параллельно строительству будут подбирать и кадры для новых медучреждений.