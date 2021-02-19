Биробиджан, , 07:15 — REGNUM Жители Еврейской АО смогут привиться от коронавируса и в предстоящие праздничные дни. Пункты вакцинации будут работать в кабинетах неотложной помощи во всех учреждениях здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В предстоящие длинные выходные дни смогут получить вакцину и те, кто прививается в первый раз, и те у кого подошло время для получения второго компонента «Спутник V».

В Еврейской АО ежедневного вакцинируют от коронавируса 200 человек. Уже получили прививку четыре тыс. жителей, из них вторым компонентом вакцинировались более одной тыс. жителей ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО за последние 24 часа от COVID-19 скончался ещё один пациент (сутками ранее — двое). За весь период пандемии в области умерли 118 носителей коронавируса.