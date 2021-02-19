Веллингтон, , 07:09 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что один из новых пациентов заразился коронавирусом уже на территории Новой Зеландии. Остальные трое инфицированных прибыли из Индии, Нидерландов и Индонезии. Сейчас они проходят карантин в обсерваторе города Окленда.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 50 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1992 носителей SARS-CoV-2.