Афины , , 07:07 — REGNUM В Греции за сутки выявили 1400 новых случаев заражения коронавирусом, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщила 18 февраля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Подтвержденные случаи инфицирования в стране с начала пандемии составили в общей сложности 176 059. Всего из отделений интенсивной терапии были выписаны 1256 пациентов, но жизнь еще 320 остается под угрозой.

За сутки в стране 27 человек умерли от COVID-19, в то время как скончавшихся с начала пандемии в Греции — 6221. Из них 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции за сутки выявили 755 носителей коронавируса