Чебоксары, , 06:44 — REGNUM В Чувашии прокуратура судилась с мэрией Чебоксар из-за предоставления участков многодетным семьям без инженерной инфраструктуры — в чистом поле. Суд встал на сторону заявителя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что администрацией Чебоксар многодетным семьям предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства в деревне Кюрегаси Моргаушского района. Земли получили более 500 семей.

«В нарушение закона участки не были оборудованы объектами инженерной инфраструктуры — в частности, сетями газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения», — говорится в сообщении.

Ведомство вышло в суд, потребовав за год обеспечить участки необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. Суд встал на сторону прокуратуры, решение суда не вступило в законную силу.

По данным минэкономразвития Чувашии, на начало 2021 года в республике на учёте для получения земельных участков стояла 15 901 многодетная семья, в том числе в Чебоксарах — 6118. Ранее депутаты предлагали выплачивать многодетным семьям компенсацию за земельный участок, ссылаясь на дефицит земельных ресурсов в городе.