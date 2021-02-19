Приштина, , 06:59 — REGNUM Глава победившей на досрочных парламентских выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти 18 февраля выступил с интервью для «Голоса Америки» (СМИ: ин. агент), в котором раскрыл свою позицию по диалогу с Сербией.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что после прихода к власти он намерен заняться продвижением законопроекта о конфискации незаконного нажитого имущества, борьбой с мафией, изъятием пунктов таможенного досмотра из рук частных агентов и другими внутренними вопросами.

Что же касается отношений с Сербией, то они, по словам Курти, находятся «в лучшем случае в состоянии дипломатической агрессии», однако он не собирается «избегать диалога или недооценивать его значение». При этом политик подчеркнул, что граждане избрали «Самоопределение» не для диалога, а для того, чтобы принести правосудие и занятость и решать такую неотложную проблему, как пандемия COVID-19.

Напомним, заявления Курти о том, что диалог с Сербией не будет в числе приоритетов его правительства, вызвали «огорчение» у премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

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