Чита, , 06:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 37 744 человека, причём 129 из них обнаружили за последние сутки. Из них 35 946 пациентов (+224 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 697 человек (+3 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 65 (-4 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 22 (-4 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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