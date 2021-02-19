Канберра, , 06:35 — REGNUM Еще три случая заражения коронавирусом нового типа выявили в австралийском штате Виктория, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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Сообщается, что все три случая связаны с ранее выявленным очагом в гостинице при аэропорту города Мельбурна. Отмечается, что все три новых пациента являются членами одной семьи. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения карантина в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля власти австралийского штата Виктория решили отменить карантин в регионе и городе Мельбурне. Отмечалось, что вспышка заболеваемости COVID-19 была взята под контроль. Также отметим, что за 18 февраля в штате Виктория не выявили ни одного носителя коронавируса.