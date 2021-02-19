Екатеринбург, , 06:33 — REGNUM 29-летний житель Екатеринбурга предстанет перед судом за насилие против представителя власти. Об этом сообщает региональное свердловское управление СКР.

Ранее много раз судимый гражданин работал в одной из фирм менеджером по продажам. По данным следствия, ночью 29 ноября он в пьяном виде пребывал в отеле на улице Ключевской и там дебоширил. Сотрудники отеля вызвали полицию. И дебошир ударил одного из прибывших полицейских головой.

Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Дело передано в суд.