Омск, 19 февраля 2021, 06:30 — REGNUM В Омске для устранения последствий затяжного снегопада, начавшегося днём 18 февраля, мобилизованы все собственные ресурсы, распределена по всем городским округам подрядная спецтехника.
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Как сообщили ИА REGNUM 19 февраля в мэрии Омска, ночью на улицы города вышли первые звенья привлеченной дорожной техники — самосвалы, снегопогрузчик, автогрейдер и тракторные щетки.
Напомним, 15 февраля мэр Оксана Фадина предложила дополнительно выделить на оперативную очистку города от снега 43 млн рублей. Подготовлен план рационального распределения указанных средств, определены поставщики услуг и техники, подрядчики, составлены графики работ в дневную и ночную смены.
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Первой очищенной от снега улицей стала самая протяжённая городская магистраль — улица Орджоникидзе.
Планируется, что нанятые спецмашины вывезут на снежные полигоны до 100 тысяч куб. м снега.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Омска предупредили о непогоде — штормовом ветре и снеге.
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