Кемерово, , 06:06 — REGNUM В Кемеровской области заработала современная генная лаборатория. Она открылась в Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».Отмечается, что на территории региона только в этой лаборатории делают неонатальный скрининг — в первые часы жизни ребёнка обследуют на пять серьёзных заболеваний. Также в этой лаборатории проводится пренатальный скрининг, который позволяет на ранних этапах беременности выявить отклонения в развитии плода. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил региональному минздраву обеспечить проведение этого обследования для 100% беременных женщин. Сейчас показатель — 75%.