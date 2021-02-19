Сеул, , 05:51 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 561 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 533 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за рубежа. Центр отмечает небольшое снижение заболеваемости по сравнению с двумя предыдущими днями. Тогда в Южной Корее выявляли более 600 инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 86 128. Также за минувшие сутки в стране скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 1550 человек.