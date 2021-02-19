Новосибирск, 19 февраля 2021, 05:37 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 19 февраля, ожидаются мокрый снег, метели и гололёд. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщает региональное управление МЧС РФ.
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Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 19 февраля, на территории области прогнозируется снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололёдные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17−22 м/с, на дорогах местами снежные заносы, гололедица, похолодание.
«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — предупредили в МЧС.
Новосибирцев просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.