Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Проблемы в работе социальной сети Facebook отмечают пользователи в ряде стран мира. Об этом 19 февраля сообщается на сайте Downdetector, ведущем мониторинг популярных интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о проблемах, которые стали наблюдаться после 04:27 мск, поступает от жителей США, Великобритании, Австралии и Германии. О сбоях в России информации нет.

Около 83% пользователей испытали проблемы при работе сайта или приложения, 16% — при попытке войти в свои аккаунты. У 14% клиентов Facebook не отображается информация на ленте новостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых странах 9 февраля были отмечены неполадки в работе социальной сети Instagram.

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