Подгорица, , 05:44 — REGNUM В ночь с 17 на 18 февраля в автобус с косовскими туристами, направлявшимися на склоны Колашина в Черногории для катания на лыжах, полетели камни. Окно автобуса оказалось разбито, но, к счастью, сами туристы не пострадали.

Об этом сообщил консультант косовского туристического агентства в Рожае Семир Кардович на своей странице в социальной сети Facebook. По словам мужчины, произошедшее напомнило ему о событиях 90-х годов — черногорская события находилась всего в двухстах метрах от места происшествия.

Примечательно то, что нападение произошло в 13-ю годовщину провозглашения независимости Косово.

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