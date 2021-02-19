Пекин, , 05:02 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 10 новых «импортных» случаев заболевания COVID-19, сообщили 19 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Ни одного нового локального случая выявлено в стране не было уже четыре дня подряд. Ни одного нового случая гибели от инфекции или случая подозрения на заражения выявлено также не было. Из больниц по всей стране было за сутки выписано 46 пациентов.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 89 816 человек, из которых 484 человека по-прежнему получают медицинскую помощь. Из больниц выписано 84 696 пациентов, еще 4636 человек скончались.