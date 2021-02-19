Фукусима , Япония, , 05:12 — REGNUM На северо-востоке Японии 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался к востоку от префектуры Фукусима, очаг находился на глубине 50 километров. Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших или разрушениях также не сообщалось.

Напомним, что в результате мощного землетрясения, произошедшего 13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима, пострадало более 160 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в Японии 13 февраля, повреждены как минимум 1596 жилых домов.

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