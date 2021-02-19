Анкара, , 03:40 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 115 406 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 83 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 18 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 616 600, смертельных случаев — до 27 821.

Министр здравоохранения Турции на пресс-конференции заявил: «По сравнению с прошлой неделей число случаев на 100 000 жителей за 1 неделю увеличилось больше всего в 5 провинциях: Биледжик, Эрзинджан, Килис, Ушак и Чанаккале. Наиболее медленные темпы прироста инфицированных наблюдаются в провинциях — Битлис, Мардин, Кастамону, Ялова и Бинголь. Соблюдение мер и ограничений, а также вакцинация — наши основные инструменты борьбы с коронавирусом».