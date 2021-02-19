Приштина, , 04:13 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 18 февраля сообщили, что за сутки в результате исследования 3196 образцов в крае выявили 285 носителей коронавируса. Ещё 319 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По официальным данным, всего в Косово выявлено 65 350 случаев заражения коронавирусом. 56 974 пациента уже здоровы. 1558 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли пятеро пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6 818 человек.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани21 декабря 2020 г. заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час. В настоящее время в «красной зоне» находятся лишь два муниципалитета (из 30).

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 1075 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Албании за сутки выявили 1112 новых случаев заражения коронавирусом