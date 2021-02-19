Подгорица, , 05:12 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1901 проведённого ПЦР-теста, выявили 484 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Из больницы выписались 534 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 18 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 6 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 88 лет, а самому младшему 67 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 70 658, а количество скончавшихся составляет 926 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 16 февраля в Черногории было подтверждено 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 6 смертельных случаев.